Dead Cells harmadik DLC-je minden platformon megjelent, és az új bővítmény, a The Queen and the Sea két tájtípust, új ellenségeket és egy új boss-t ad hozzá a kínálathoz, hovatovább a DLC-hez egy nagyon szép animációs trailer is készült, amit alább megnézhetsz.

Mindkét új tájtípus némi tengeri őrületre invitálja a játékosokat. A DLC számos új fegyvert is tartalmaz, melyek közé tartozik egy új kézi kampó, ami az ellenséget a falnak dobja, a The Abyssal Trident, amely egy titkos mellékküldetés révén elérhető, a hajóroncs mélyén elrejtett kincs, és a The Queen's Rapier,A The Queen and the Sea lezárja a Dead Cells korábbi DLC részeiben, a The Bad Seedben és a Fatal Fallsban elmesélt történetet.