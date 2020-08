Megérkezett a bitang nehéz Grounded fokozat a The Last of Us Part 2-be

Az első The Last of Us-játékból egészen biztosan ismerős lehet a Grounded nehézségi fokozat, ami ezúttal a második felvonásban is elérhető már, tekintve hogy megérkezett egy vadonatúj frissítés, miáltal még jobban szadizhatja magát a játékos.

Grounded nehézségen tripla akkorát sebeznek ránk az ellenfeleink, de ha ez önmagában még nem lenne elég, elveszítjük a hallgatózásra alkalmas Listen Mode-unkat. A HUD is teljes mértékben tovaszáll, valamint még kevesebb ellenőrzőpont áll rendelkezésünkre, mint alapjáraton.Sőt mi több, ha még jobban meg akarjuk spékelni az élményt, akkor beaktiválhatjuk a Permadeath módot, aminek keretén belül egy halál után vége a komplett játéknak, kezdhetjük a legelejétől a sztorit. Ja, és vannak új kioldandó trófeák is, de ez már szinte alap...