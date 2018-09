Megemelték a Call of Duty: Black Ops 4 battle royale bétájának játékosszámát

Javában zajlik a Blackout, azaz a Call of Duty: Black Ops 4 battle royale-jának bétája, és tekintve, hogy most a Treyarch bőségesen feszegetheti a játékmód technikai határait, meg is emelték a tesztidőszakra a játékosszám felső határát.

Míg eddig 80-an szállhattak be egy meccsbe, mostantól 88-an vethetik bele magukat a küzdelembe, ezen kívül pedig javították egy olyan elemét a stuffnak, mely miatt a közösség felemelte a hangját már a béta első napján,Ezenfelül olyan apróságokat, ám szignifikáns dolgokat is javítottak, mint például, hogy a gyors elérési menü most már nem zárul be 5 másodpercnyi inaktivitás után, illetve a Sensor Dart időtartama is redukálva lett, mivel az túl erősnek bizonyult az eredeti állapotában.