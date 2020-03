Megdöbbentő előrendelői ajándék bukkant fel a The Legend of Zelda: Ocarina of Time kapcsán

Egészen elképesztő dolgot mutatott be a napokban a Hard4Games Youtube-csatorna az egykori The Legend of Zelda: Ocarina of Time kapcsán, amihez annak idején kifejezetten megdöbbentő előrendelői ajándékot kaptak a brazilok.

Merthogy a játék 1998-ban jelent meg, még bőven azelőtt, hogy az internet elárasztotta volna a mindennapjainkat, így csak a legnagyobb rajongók tudhattak arról, hogy a brazil rajongók kizárólag a Blockbuster bolthálózattól történő előrendelés esetén bőven a megjelenés előtt egy videokazettát kaptak a The Legend of Zelda: Ocarina of Time kapcsán.Ez a videokazetta került most bemutatásra, mind fizikálisan, mind a tartalmát tekintve az említett Youtube-csatornán, aminek jóvoltából szemügyre vehetjük, hogy a szalagon a The Legend of Zelda: Ocarina of Time béta változatából rögzített felvételek találhatók, melyek alaposan bevezették a vásárlókat a játékba még a megjelenés előtt.

Nézd nagyban ezt a videót!