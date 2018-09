Megállapodást kötött az Activision és az Asus, jöhetnek a Call of Duty: Black Ops 4 hardvercsomagok

Az Asus bejelentette, hogy partneri kapcsolatba léptek az Activisionnel annak érdekében, hogy kölcsönös előnyt kovácsoljanak mindebből, mely végső soron ismét csak nekünk, játékosoknak lesz jó.

A kooperáció értelmében ugyanis az Asus Republic of Gamers brand részeként jelenhetnek meg először olyan hardverek, melyekhez ajándékként a Call of Duty: Black Ops 4 digitális változata jár majd, cserébe pedig a játék fejlesztői felhasználhatják az Asus-hoz tartozó Aura Sync technológia képességeit, hogy egyedülálló effekteket és egyéb tulajdonságokat élhessünk majd át a játékban.A szeptember 10-től október 12-ig tartó promóciós időszakban tehát, és mivel a lehetőség számtalan termékkel - asztali PC-kkel, laptopokkal, monitorokkal, de még grafikus kártyákkal is él -, ezért biztosan mindenki megtalálhatja majd, amit keres.Amennyiben te is lecsapnál egy Call of Duty: Black Ops 4 -gyel szerelt Asus ROG termékre, IDE kattintva találhatod meg a promócióban résztvevő termékek listáját.