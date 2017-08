Még Ultron Sigma is felbukkan a Marvel vs Capcom Infinite első TV reklámjában

A szokásoknak megfelelően a Capcom Japánban a televízióban is szeretné reklámozni legújabb verekedős játékát, avagy a Marvel vs Capcom Infinite -et, amihez a minap elkészítették az első ilyen reklámfilmet.

A mindössze 30 másodperces kis kedvcsináló első blikkre talán semmi különlegességgel sem szolgál, ám ez csak a látszat, hiszen felbukkan benne a játék egyik különleges karaktere, név szerint Ultron Sigma, akiA videóban gameplay felvétel nem található, de ez most nem is erről szól, sokkal inkább arról, hogy meghozza egy kicsit a kedvünket a játékhoz. Ezt a feladatot pedig tökéletesen meg is valósítja. Megjelenés szeptember 19-én PC-re, PS4-re és Xbox One-ra.

Nézd nagyban ezt a videót!