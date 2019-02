Még több tartalom várja a játékosokat a The Division 2 nyílt bétájában

A Ubisoft úgy döntött, hogy a The Division 2 nyílt bétájára egy hangyányival bővebb tartalmat nyújt a játékosok számára, hogy az is visszanézzen, aki egyébként már a privát bétát is rongyosra nyúzta.





Miben is fog különbözni a mindenki számára elérhető tesztkör, jöhet a kérdés, majd a franciák egy mély levegővétel után sorolják a kontentlistát, köztük olyanokat, amik nem voltak jelen a privát bétában: egyrészt kapásból felemelték a szintsapkát level 8-ra,További egy képesség áll majd a felhasználók rendelkezésére, hogy felszereljék vele az ügynöküket, illetve egy sor javítással is gazdagabb lesz a nyílt béta a korábbi próbakörhöz képest, például kicsit jobban bekalibrálták a nehézségi fokozatot a küldetésekhez. Természetesen kevesebb tartalmat nem fog nyújtani a mostani esemény, mindent magában fog hordozni, amit már láttunk a privát béta során Amennyiben először töltöd le a béta kliensét, akkor egy szolid 46 GB-os fájlméretre kell majd számítanod, azonban aki fent hagyta a merevlemezén a privát bétát, azokra "mindössze" 12 GB-nyi frissítés vár.Ezeken felül jutalmak is várnak rád, ha részt veszel és teljesítesz bizonyos feladatokat a nyílt tesztben, íme: