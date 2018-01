Még tavasszal visszatér a legendás The King of Fighters 97!

Nagyszerű híreket közölt a klasszikus bunyós játékok kedvelőivel az SNK csapata az EVO Japan 2018 bajnokság részeként, ahol elmondták, hogy tavasszal PS4-re, PS Vitára és PC-re is újra megjelentetik a legendás The King of Fighters 97-et.

A sorozat és a verekedős játékok egyik alfájának és ómegájának tekinthető alkotás várhatóan The King of Fighters 97 Global Match név alatt érkezik meg, és a Neo Geo-ra megjelent verzió modernizált portja lesz az említett három platformra, méghozzá, hogy a rajongók a világ bármelyik felén játszhassanak bárkivel.Hogy a játék más tekintetben megújulhat-e, azt egyelőre nem tudjuk, de azt igen, hogy Japánban még idén tavasszal megjelenhet, míg a nyugati premierről egyelőre hallgattak a készítők.