Még tavasszal megjelenik a State of Decay 2

Az Undead Labs bejelentette, hogy bár hosszú hónapok, sőt évek óta várunk rá, de idén végre tényleg megjelenhet a State of Decay 2 , sőt mi több, közleményükből kiderült, hogy előbb, mint gondolnánk.

A fejlesztők ugyanis elárulták, hogy a State of Decay igazi folytatása - mely sokkal veszélyesebb és összetettebb kooperatív élményeket kínál, mint elődje - várhatóanA zombis akciójátékról kiderült, hogy cross-platform támogatással érkezik, így teljesen mindegy, hogy honnan szedjük össze a három barátunkat egy kis kooperatív mókázáshoz, de az biztos, hogy a játék meglepő módon nem lesz valami drága.A készítők ugyanis 30 dollárra árazták be a State of Decay 2 standard kiadását, de lesz egy 50 dolláros Ultimate Edition is, mely több DLC (Independence Pack, Daybreak Pack) mellett négy napos korai hozzáférést garanatál az alkotáshoz, méghozzá a State of Decay: Year-One Survival Edition ingyen letölthető változata mellett.