Még tavasszal Kickstarterre kerül a Devil May Cry társasjáték

Manapság már szinte egyáltalán nem meglepő, hogy egy ismert videojáték alapján társasjáték készül, így a Steamforged Games bejelentette például, hogy most a Devil May Cry alapján készítenek efféle adaptációt.

A Devil May Cry: The Bloody Palace címet kapott alkotásról egyelőre alig áll a rendelkezésünkre konkrét részlet, de az biztos, hogy a társas részeként, de hogy milyen szabályrendszerek és körítések társaságában, az egyelőre nem derült még ki.Ami viszont igen, hogy a Kickstarteren nemsokára megtámogathatjuk majd a Devil May Cry társasjáték elkészülését, és ha elég pénz gyűlik össze a projektre, akkor további játszható karakterekkel is számolhatunk majd, de ez egyelőre a jövő zenéje.