Még színesebb memóriákkal bővít a G.SKILL

A G.SKILL sokáig a memóriákról volt híres, az elmúlt években azonban egyre több perifériát mutattak be, melyek olykor háttérbe szorították azt, hogy a gyártó milyen sok tapasztalattal és innovációval rendelkezik a memóriapiacon.

Azért a híres Trident Z szériát szerencsére nem hanyagolták el, minden évben kapunk friss modelleket, egy bejelentés pedig 2016 utolsó napjaira is jutott. Állításuk szerint a világ legforradalmibbkészítették el, melyekhez 2017 februárjában külön szoftvert is elérhetővé tesznek.Maguk a termékek is 2017 első heteiben kerülnek piacra és akár 4266MHz-es sebességig is húzhatóak, ami az átlagos 2133 és 2666MHz mellett egészen elképesztő. Az RGB világítás egyébként a teljes felső részt beborítja, így igen látványos és különféle effektekre is képes lesz.