Még szeptemberben befutnak az új karakterek a Tekken 7-be

Érthetetlen, hogy miért maradtak ki olyan alapvető karakterek a Tekken 7 -ből, akik most DLC formájában kerülnek be - jó, annyira nem érthetetlen, a pénz nagy úr tud lenni -, azonban örüljünk, hogy egyáltalán viszontláthatjuk egykori kedvenceinket, akik most megjelenési dátumot is kaptak.

Az EVO 2018 eseményen bejelentették ugyebár, hogy csatlakozik a harchoz Lei Wulong és Anna Williams is, akik egészen konkrétanSajnos a The Walking Deadből kölcsönvett Negan még nem ekkor debütál, viszont ugyanezen a napon teszik majd megvásárolhatóvá a szezonbérletet is, mely 26 dollárt fog kóstálni, talán végre leleplezik a további három karaktert is, akik kérdőjelek mögé burkolóztak a bejelentő videóban.Lei és Anna egy új előzetest is kapott, ahol megcsodálhatjuk őket mozgás közben ismét.

