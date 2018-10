Még sárkányok is lesznek a Fallout 76-ban

Néhány szerencsés kiválasztott számára már elérhetővé vált a Fallout 76 kipróbálható változata, aminek jóvoltából elárasztották a világhálót a különféle gameplay felvételek, melyek sok apró érdekességet tártak fel előttünk a játékról.

Egy Liana Ruppert nevű Youtuber például több videót is rögzített, melyek között akadtak igazi érdekességek is, így például az egyikből kiderül, hogy, míg a másikon az óriási térképet, a lehetőségeket és a küldetéseket ismerhetjük meg egy kicsikét.A látottak alapján kijelenthetjük, hogy a november 14-én PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is megjelenő Fallout 76 bár valóban egészen más, mint a korábbi epizódok, ugyanakkor a többjátékos jelleg nem feltétlenül csak rossz dolgokat hozott magával, ám ha nekünk nem hinnél, akkor íme két videó, hátha azok meggyőzőbbek.

