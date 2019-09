Még ősszel megjelenik a Narcos: Rise of the Cartels

Több mint egy éve várjuk már, hogy a Curve Digital pontos részletekkel szolgáljon a jól ismert Narcos televíziós sorozat alapján készülő videojátékról, és most váratlanul egy igencsak átfogó csomagot kaptunk róla.

Megtudtuk ugyanis, hogy a Narcos: Rise of the Cartels címmel érkező játékot még az idén ősszel megkapjuk PC-re, PS4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re egyaránt - pontosabb részletünk még nincs -, a főszerepben két kampánnyal, melyek közül az egyik a Medellin kartell, a másik a DEA oldaláról ismerteti meg velünk az eseményeket. Narcos: Rise of the Cartels a nyolcvanas évek drogtól, korrupciótól és bűnözéstől bűzlő Kolumbiájába kalauzol el minket, ezáltal lehetőségünk nyílik a kampány egyik felében saját drogbirodalmat építeni, a másikban pedig felvenni ellene a harcot, mely kettősségetvették át a készítők - néhány karakter és helyszín társaságában -, az XCOM-ra hajazó játékmenettel feldobva az egészet, vagyis egy körökre osztott taktikus stratégiára számíthatunk majd tőle.

Nézd nagyban ezt a videót!