Még októberben megérkezik a The Division 2 következő tartalmi bővítménye, de van rossz hír is

A The Division második epizódját szállító frissítés még ebben a hónapban beszállingózik közénk, ugyanis kitűzték a Pentagon: The Last Castle premierdátumát, mind a szezonbérlet tulajdonosok számára, mind a bérlettel nem rendelkező egyének számára.

Akik megvásárolták a Year 1 Pass-t, azok már október 15-étől élvezhetik a Pentagon: The Last Castle új főküldetéseit, az új specializációt, friss PvP módot, és megannyi más finomságot,Sajnos nem úsztuk meg a bejelentést rossz hír nélkül, merthogy nem fog élesedni a második epizóddal egyetemben a második raid, kicsit várni kell majd rá. Az új specializáció egyébként a nyomkövetős rakétával rendelkező Technician lesz, míg az új PvP mód képében a Team Elimination köszönthető, melyben mindenki egy élettel rendelkezik, és hét körből kell többet nyernünk, mint az ellenfél csapata.