Még novemberben megjelenik a The Quiet Man, egy friss trailer is érkezett

A Square Enix bejelentette, hogy bár korábban jövőre vártuk a The Quiet Man című érdekes verekedős játék megjelenését, azonban ők egészen mást terveztek ezzel a különleges projekttel, lévén elárulták, hogy még az idén eljuttatják a premierig.

Sőt mi több, erre már egy hónapot sem kell várnunk, a The Quiet Man érkezésére ugyanis, és bár ezt az időpontot egyelőre csak Japánnak erősítették meg, de a Square Enix nagyon ritkán ad ki bármit is régióbontásban.Ha nem ismernéd, a The Quiet Man egy néma főszereplőt a középpontba állító verekedős játék, melyben hősünk egy elragadó sztori felgöngyölítése során meglepően változatos és brutális pusztakezes harcokba keveredik. Ha ismerkednél vele, alant egy gameplay felvételeket is felvonultató sztori trailer:

