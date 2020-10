Még november végén új hőst akar implementálni a Valve a Dota 2-be

Dota 2 rajongói egy ideje már várják az infómorzsákat, hogy mi vár a népszerű MOBA-játékra a jövőben, most viszont a Valve elhintett pár finomságot, többek között egy vadonatúj hőssel kapcsolatosan.

A kapcsolódó bejegyzésben a stúdió elismeri, hogy kommunikálhattak volna többet is kifelé, ahogyan azt a közösség elvárta, azonban. Többek között változtak a csapat céljai, néhány ötlet nem úgy sült el, ahogyan azt ők akarták, és a többi.Az új hőst viszont még november végén kiadhatják, ha minden jól megy, illetve. A toxikus játékosok és a "smurf" profilok (magasabb rangú felhasználók, akik új profillal randalíroznak a gyengébb ligákban) kapcsán is további szankciókat akarnak bevezetni, valamint további újdonságokat is várhatunk - például a Guilds és a Dota Plus funkciókhoz kapcsolódóan.