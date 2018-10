Még ne mondjunk le a Fallout 76 PC-s és PS4-es bétájáról

A Fallout 76 kapcsán nagy barátkozásba kezdett a Bethesda és a Microsoft, aminek jóvoltából a játék előzetes bétáját eddig még csak az Xbox One-tulajdonosok próbálhatták ki, azonban még ne mondjunk le végérvényesen egy esetleges PC-s és PS4-es tesztről sem.

Bár hivatalos tervek egyelőre nincsenek, sőt a megjelenés is itt van már a nyakunkon, ellenben Pete Hines néhány nappal ezelőtt a Twitteren azzal nyugtatott meg egy rajongót, hogy bár az Xbox One-os változat volt az első, deMivel a Fallout 76 megjelenését október 23-án várjuk - ez pedig testvérek között is itt van már a kanyarban -, ha a hétvégén nem kapunk lehetőséget a játék PC-s és PS4-es változatának a kipróbálására, akkor már soha.Persze ezt a pár napot már mindenki kibírja akár térden állva is, tehát egy elkapkodott stressztesztre nincs szükség, inkább legyen teljesen rendben a jövő heti indulásra a Fallout 76!