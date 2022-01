A Blizzard Entertainment a múlt héten jelentette be, hogy egy új tripla-A túlélőjáték van fejlesztés alatt konzolokra és PC-re, azonban úgy fest, hogy a stúdió még ennél is többet tartogat a tarsolyában.

Nem, nem. Arra számítottam, hogy a múlt héten egy másik játékot jelentenek be. Erről nem tudtam, de egy másikról igen, amiről nem fogok beszélni, mert nem akarok senkit bajba keverni.

A The Xbox Two podcastben Rand al Thor 19 a Windows Central munkatársával, Jez Cordennel beszélgetett, aki korábban már említést tett arról, hogy a Blizzardnak több be nem jelentett játéka is fejlesztés alatt áll. Arra a kérdésre, hogy tudta-e, hogy az új túlélőjáték ezek közé tartozik, Corden így válaszolt:Corden továbbá hozzátette, hogy a vállalat, azzal együtt, hogy tisztában van a számos hibájával, amit az utóbbi években elkövetett.