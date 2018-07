Még mindig szárnyal a GTA 5, júniusban a PS4 legkelendőbb digitális játéka lett

Egészen hihetetlen, hogy lassan a második generációjának végéhez közeledő GTA 5 még mindig milyen elképesztően népszerű a rajongók között, amit mi sem bizonyít jobban más, minthogy továbbra is képes az eladási listák élére kerülni.

Az amerikai PS Blog bejelentése szerint ugyanis, amivel olyan címeket hagyott maga mögött az alkotás, mint a FIFA 18, a God of War, a The Last of Us Remastered vagy a Detroit: Become Human.A GTA 5 persze a megjelenése óta - amire 2014-ben került sor - minden egyes hónapban ott volt a PS Store eladási listájának tíz legjobbja között, és ha lenne VR-támogatása, bizonyára ebben a kategóriában is az élen lenne, de a Rockstar műve nélkül a Job Simulator, a Superhot VR és a Driveclub VR voltak júniusban az uralkodói ennek a listának.