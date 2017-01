Még mindig nem tudjuk mennyi Xbox One fogyott, de az Xbox Live rekordokat döntöget

Továbbra is igyekszik titkolni a Microsoft, hogy pontosan hol áll most a számláló az Xbox One eladásainak tekintetében, ellenben a kompánia azért így sem maradt adós egy eléggé hiányos beszámolóval, amely a 2016-os esztendőt foglalta össze számunkra.

A redmondi óriás ugyanis bejelentette, hogy novemberben és decemberben, avagy kvázitöltöttek el rajongóik az Xbox Live-on, ami nem elég, hogy minden idők legmagasabb értéke, mindemellett 23 százalékkal több is, mint tavaly ilyenkor.A Microsoft szerint ezt a sikert elsődlegesen annak köszönhetik, hogy az Xbox One S volt az egyik legjobb eladásokat produkáló játékkonzol az ünnepi szezonban, miközben a tavalyi év egészébenküldtek fel a boltok polcaira hozzá.Kiderült mindemellett, hogy az Xbox One-tulajdonosok ugyanebben a periódusban 265 millió órát töltöttek el Xbox 360-as játékokkal a visszafelé kompatibilitás jegyében, míg a Windows 10-felhasználók esetében az általános számláló 2 és fél milliárd játékóra lett, ami 127 százalékos növekedés az egy évvel korábbi időszakhoz képest.Megtudtuk mindemellett, hogy a Forza Horizon 3 a Microsoft egyik legsikeresebb címe lehet, hiszenegyaránt, de a Gears of War 4 sem panaszkodhat, megjelenése óta ugyanis 23 millió Versus Multiplayer és Horde meccset játszottak le benne a vásárlók.A redmondi óriás néhány hasonlóan trükkös, de jelentéktelen adat mellett kiemelte, hogy, amelynek hivatalos leleplezésére az elkövetkezendő hónapokban kerülhet sor.