Még mindig nagyon messze van a vége a Cyberpunk 2077 fejlesztési munkálatainak

A Sony közbenjárásával a CD Projekt RED csapata egy újabb videóval örvendeztette meg a Cyberpunk 2077 -re várakozó játékosokat, melyben gyakorlatilag a kezdetektől ismerkedhetünk a generáció egyik legjobban várt alkotásával.

A mozgóképen több ismert fejlesztő is megszólal, rengeteg gameplay felvételt is láthatunk a készülő szerepjáték kapcsán, a legizgalmasabb részletek azonban az utolsó pillanatokban hangzanak el, amikor az alkotók kiemelik, hogy még mindig nagyon messze van a fejlesztési idő vége.Hogy mégis mennyire, azt sajnos senki sem konkretizálta még, ellenben ezzel a kijelentéssel a CD Projekt RED ismét azt éreztette velünk, hogy, vagy ha mégis, akkor nagyon a végén roboghat csak be.

Nézd nagyban ezt a videót!