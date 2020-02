Még mindig készül a Ubisoft Avatar-játéka, de egyhamar nem fog megjelenni

Pár napja robogott be az információ, hogy 2021 áprilisáig öt játékot tervez megjelentetni a Ubisoft, melyek elviekben egy új Far Cry, a Watch Dogs Legion, az új Assassin's Creed, a Gods and Monsters valamint a Rainbow Six: Quarantine lesznek.

Igen ám, azonban nagyon régóta formálódik már a Ubisoft csapatánál egy Avatar-játék, amiről fényévente egyszer kapunk egy kis életjelet. Most rákérdeztek a filmsorozat hivatalos Twitter-fiókjánál, hogy mi a helyzet az adaptációval, mire azt a választ kapta az illető, hogy továbbra is készül.Ellenben az imént felvázoltak tükrében egyértelmű, hogy, de akár úgy is mondhatnánk, hogy odatehetjük a Skull & Bones mellé, ami kapcsán szintén beállt a csend és hullaszag...