Még mindig készül a System Shock 3

Idén felmerült egy olyan pletyka, miszerint a System Shock 3 -at lényegében elkaszálták , mindezt pedig a fórumokon egy önmagát Otherside-alkalmazottnak állító személy írta, sokan pedig már el is kezdték temetni a játékot.

Az Otherside Entertainment azonban most megtörte a régóta tartó csendet, hogy jelezzék: még mindig itt vannak, otthonról dolgoznak jelenleg, ráadásul az új gameplay megoldásaik és művészeti ötleteik szépen kezdenek összejönni Unreal Engine 4-ben.Minderről Walter Somol, a stúdió alelnöke írt, és azt is megjegyezte, hogy jelen pillanatban nem mondhat többet a projektről. Fontos azonban azt is megjegyezni, hogy Somol az Otherside fő, bostoni stúdiójában dolgozik, míg a System Shock 3 aktív fejlesztése az Austin-i csapatnál működik.