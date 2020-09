Még mindig készül a Skull & Bones, viszont sokkal ambiciózus projektként fejlesztik

Lassan már totális homályba burkolózik a Ubisoft újdonságaként ismert Skull & Bones, jó ideje nem hallani róla semmi érdemlegeset, azonban úgy fest, megvan a dolog miértje, mivelhogy jött egy kis helyzetfrissítés.

Elisabeth Pellen, az alkotás kreatív rendezője osztotta meg a publikummal, hogy továbbra is készül a Skull & Bones, ellenben egy totálisan új víziót rántanak össze, ergo alaposan változott az elmúlt évek során a játék. Elmondásuk szerintEzenfelül Pellen szerint egy kazal új "tehetség" is került hozzájuk, viszont itt meg is áll az infóáradat. Ha minket kérdeztek, szerintünk behozzák azt a lehetőséget, ami miatt gyakorlatilag mindenki verte az asztalt, miszerint nem egy szimpla hajózós móka lesz majd a Skull & Bones, hanem hasonlóan, mint az Assassin's Creed: Black Flag, ez is játszható lesz akár a szigeteken is, konkrétan egy karaktert irányítva.