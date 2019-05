Még mindig készül a Lords of the Fallen 2, de egyre rosszabb a játék helyzete

Igencsak nagy gödörbe került a CI Games csapata, amikor a Deck13 faképnél hagyta őket a Lords of the Fallen 2 fejlesztési munkálataival, lévén az ekkor beharangozott 2017-es megjelenési dátum egy csapásra füstbe ment.

Bár viszonylag hamar egy új stúdió sorakozott fel a munkára a New York-i Defiant Studios képében, azonban az Eurogamer nemrégiben lefordíttatta a CI Games múlt héten kizárólag lengyelül kiadott sajtóközleményét, amiből kiderült, hogy ezt a brigádot is menesztették, mert túl silány minőségű munkát végeztek.David Grijns, a Defiant Studios alapítója ezeket a kijelentéseket azonnal megcáfolta, azonban a Lords of the Fallen 2 helyzetéről nem jelentett bővebben, így jelenleg ismét ott vagyunk, ahol a part szakad: