Még mindig fejlesztik a Beyond Good & Evil 2-t, de öt év után is előkészületi fázisban van

Egy új értesülés megerősítette azt, hogy a Ubisoft még mindig javában dolgozik azon a bizonyos Beyond Good & Evil 2-n, amit még 2017-ben a Ubisoft egy új trailer bemutatásával jelentett be hivatalosan.

A vállalat azóta is rendszeresen tájékoztatja a rajongókat a projekt állásáról különböző élő közvetítéseken keresztül. Az utóbbi időben azonban a Beyond Good and Evil 2-vel kapcsolatos hírek kezdtek teljesen eltűnni, ami egyeseket arra engedett következtetni, hogy a cím végül törlésre kerül. A Bloomberg azonban egy új, mai cikkben azt állította, hogy a Ubisoft még mindig nagyon is dolgozik a Beyond Good and Evil 2-n.Konkrétan azt állították , hogy. Magyarán tehát ha megjelenik, akkor az még jó pár évre van, azonban mi nagyobb összeget mernénk rá tenni, hogy előbb-utóbb elkaszálják a programot.