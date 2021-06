Még mindig csak a tervezési fázisban van a The Elder Scrolls VI

Todd Howard, a Bethesda egyik első embere szomorú információkkal szolgált mindenki számára, aki megszállottan várja a Skyrim folytatását, ugyanis emberünk jóvoltából kiderült, hogy a The Elder Scrolls VI még mindig a tervezési fázisban van.

A The Telegraph magazinnak emberünk elárulta , hogy a játékot ugyanaz a Creation Engine fogja hajtani, ami a Starfieldet is, azonban a csapat java része most utóbbin dolgozik, így nem sok idő jut még a The Elder Scrolls VI -ra. A szóban forgó cím kapcsán a csapat folyamatosan teszteli, hogy az új motor képes lesz-e kezelni azokat az ötleteket, amiket szeretnének megvalósítani.Hogy ezek után mikorra várjuk a The Elder Scrolls VI -ot? Nos, meglepődnénk, ha 2024-nél előbb debütálna, legalábbis ilyen tempóval szinte garantált, hogy messze vagyunk még...