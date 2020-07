Még meg nem jelent játékok demóját tölthetjük le Xbox One-ra júliusban

Egészen érdekes módon ülteti át az Xbox az E3 életérzést a digitális felületre, mivelhogy úgy döntöttek , tartanak egy hetet, amikor olyan demókat mutatnak még meg nem jelent játékokból, amiket mondjuk a szóban forgó expón is kipróbálhatnának az emberek.

Fontos megjegyezni, hogy, szimplán egy olyan hét, amikor minden Xbox felhasználó letöltheti egy héten át a próbaverziókat. Ezek nem feltétlenül a végleges játékot tükrözik, csak úgy, mint azok a bemutatóanyagok, mint amiket az E3-on is találnánk.Július 21-27 között esedékes a kezdeményezés, valamint 60 különböző demót tesznek első körben elérhetővé. Később még több lesz, várhatóan 75-100 demóval készül a stúdió. Olyan címeket tesznek elérhetővé majd, mint az új Destroy All Humans!, a Welcome to Elk, a Raji: An Ancient Epic, a The Vale: Shadow of the Crown, a Skatebird, a Hellpoint, a Haven vagy a Cris Tales.