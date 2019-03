Kis túlzással komédiába illő volt, amit a Grinding Gear Games a Path of Exile PS4-es változatával művelt a közelmúltban, azonban lassan talán sikerül pontot tenniük ennek az ügynek a végére is.

A csapat ugyanis "istenbizonyra" bejelentette, hogy nem húzzák tovább a PS4-es Path of Exile premierjét, lévén a kérdéses játék, amit tartani is tudnak.Sőt mi több, elárulták továbbá, hogy ebben az időpontban nemcsak az alapjáték, hanem a Synthesis című kiegészítő is elérhető lesz, de bővebb részletekkel majd a premierhez közeledve szolgálnak a rajongóknak.