Még márciusban megkapjuk a South Park: The Fractured But Whole második DLC-jét

A Ubisoft bejelentette, hogy még ebben a hónapban elérhetővé teszik a rajongóknak a South Park: The Fractured But Whole korábban betervezett három extra letölthető tartalma közül a második bővítményt.

A március 22-én érkező From Dusk Til Casa Bonita című kiegészítőben, valamint felfedezhetjük Black Bart barlangját, ahol egy egy őrült gonosz démonnal is össze kell mérnünk a tudásunkat.A 12 dollárba kerülő DLC csomaggal együtt azonban egy új szuperhős kaszt is érkezni fog a játékba, sőt egy új karakter, Henrietta szintén csatlakozik a kalandokhoz, aki egy erős támogató boszorkányként garantáltan nagy segítséget nyújt majd a kalandok során.