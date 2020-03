Még márciusban megkapjuk a Control első nagyobb expanzióját

Itt az ideje, hogy leporoljuk a Controlt, mivelhogy nemsokára érkezik az első nagy expanzió a Remedy tavalyi alkotásához, amely a The Foundation névvel hivatott egy sor új élményt szállítani a közönségnek.

Korábban is tudtuk, hogy érkezik a szóban forgó bővítmény, ám a megjelenési dátumot csak most konkretizálta a fejlesztőcsapat egy rövidke Twitter videó képében. Ebből derült ki ugyanis, hogy, bár az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy nagyjából ennyi is derül ki belőle.A következő expanzió majd valamikor az év közepe fele robog be, úgyhogy addig be kell érnünk az aktuális újdonsággal. Nézzétek meg ti is a videót, számoljatok be róla, hogy várjátok-e a DLC-t, aztán szólunk, ha megtudunk többet is!