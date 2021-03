Napra pontos megjelenési dátumot és két igazán látványos videót is kiadott az All in! Games csapata a Paradise Lost projekt kapcsán, melyről kifejezetten keveset lehetett hallani mostanáig, de a jövőben minden megváltozhat.

Nem véletlenül, hiszen egy látványos és ígéretes belső nézetes kalandról van szó, mely a második világháború után veszi kezdetét, de egy alternatív idősíkon, a nagy küzdelmeknek ugyanis nem volt győztese, a nácik ezért egész Európát egy nukleáris holokausztba kényszerítették., aki 12 éves gyermekként egy elhagyatott bunkerre lel, ahol egy titokzatos lány, Ewa él, aki rengeteg titkot őriz a bunker kapcsán Megjelenés március 24-én PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.

