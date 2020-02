Még márciusban elrajtol a Dead by Daylight soron következő fejezete

A Behaviour Interactive bejelentette, hogy hamarosan újabb fejezettel bővül a Dead by Daylight című népszerű többjátékos horror, mely Chains of Hate címmel ismét a szokásos extrákkal kívánja kibővíteni az alkotást.

Ennek megfelelően kapunk majd, de érkezik egy Zarina Kassir nevű túlélő is, miközben természetesen egy kifejezetten nekik dedikált, de más karakterekkel is élvezhető pálya egyaránt csatlakozik az alapokhoz Dead Dawg Saloon név alatt.Ha van hozzáférésünk a Dead by Daylight tesztszervereihez, ott már próbálgathatjuk az újoncokat, miközben végleges változatuk sincs túl messze, hiszen március 10-én csaphatunk majd le az új fejezetre, méghozzá a 8 dolláros árcédula kiegyenlítése mellett.

