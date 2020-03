Még márciusban berobog Stadiára a The Division 2

Jó ideje nem érkezett érdemli tripla-A játék a Stadia kínálatába, ellenben most a Google megszakítja ezt a szériát egy The Division 2 -vel, ami még márciusban bekerül a streaming szolgáltatás katalógusába.

Március 17-én csapják hozzá a kínálathoz a Ubisoft tavalyi alkotását, ami tulajdonképpen az első nagyobb volumenű címnek tekinthető a decemberi Borderlands 3 hozzáadás óta, ráadásképp Stadiára is a legfrissebb verzió érkezik, magyaránHa ez még nem lenne elég, akkor teljes cross-playre is lehet számítani a PC-s táborral, hogy ezen módon legyen bőven kivel játszani a megjelenéskor. Ezenfelül cross-progressionre, azaz platformok közötti fejlődésre is lehet számítani, hogy ugyanazt a karaktert tudjuk terelgetni minden felületen.