Még májusban jöhet a lemezolvasó nélküli Xbox One?

Talán még emlékeztek, hogy felröppent a pletyka, miszerint a Microsoft még egy szériát útjára bocsátana a jelenlegi generációban, ami egy a lemezolvasót mellőző masina lenne - most ismételten erről a gépről megy a susmorgás.

A Windows Central értesülései szerint (csak hogy a vásárlás során nehogy egyszerű dolga legyen a vásárlónak), sőt mi több már május elején meg is jelenik a redmondiak újdonsága, amit korábban Xbox Maverick kódnéven emlegettek.Elviekben az előrendeléshez a kapuk még április közepén megnyílnak, hovatovább még egy Fortnite tematikájú konzolt is rebesgetnek, bár erről még nincs információ, hogy ez a lemezolvasót nélkülöző darabból lesz, vagy esetleg egy Xbox One X bundle formájában publikálják.