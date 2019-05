Ritkán adunk hírt minimál dizájnnal operáló indie játékokról, de a Devolver Digital által gondozott Gato Roboto című alkotással muszáj kivételt tennünk, hiszen ez a cicás metroidvania valami elképesztően különlegesnek ígérkezik.

Sőt mi több, a készítők részéről már azt is megtudtuk, hogy megjelenése itt van a közelben, a Kiki nevű macskát a főszerepbe állító Gato Roboto ugyanisHogy miféle élményekkel is kecsegtet nekünk a Gato Roboto ? Inkább megmutatjuk egy mozgóképen, lévén a premier időpontjának bemutatójával egyetemben a Doinksoft csapata egy friss kedvcsinálót is összedobott hozzá.

