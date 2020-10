Még ma megjelenik konzolokra a Stories Untold

Miután PC-n már 2017-ben megjelent, majd később Switch-re is napvilágot látott, nagyon ott volt az ideje, hogy más platformokon is megmutassa tudását a Stories Untold című horrorjáték, amit még a mai napon PS4-re és Xbox One-ra egyaránt elérhetővé tesz a Devolver Digital csapata.

Az alkotás egy történetközpontú kalandjáték, mely a klasszikus point and click megoldásokból éppen úgy merített ihletet, mint a szöveges élményekből, ezáltal, méghozzá erőteljes horrorelemekkel, ami nem meglepő, hiszen a No Code fejlesztőcsapatában ott van Jon McKellan is, aki az Alien: Isolation egyik alkotója volt annak idején. Stories Untold egyébiránt négy egyedi történetet mesél el nekünk teljesen sajátos beállítások, játékélmény és mechanizmus társaságában, synth-wave zenei anyaggal kiegészítve, amit a nyolcvanas évek horrorjai inspiráltak. Itt egy kedvcsináló hozzá, ha esetleg nem hoztuk volna meg a kedveteket:

