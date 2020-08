Még ma megjelenik a The Last Campfire, a Hello Games új játéka

Meglepő bejelentéssel szolgált a Hello Games csapata, akik korábban már megígérték, hogy The Last Campfire című legújabb videojátékukat a nyáron szeretnék kiadni, azonban azt nem gondoltuk volna, hogy ezt az ígéretüket valóban meg is valósítják majd.

Márpedig így történik, hiszen a No Man's Sky fejlesztőcsapata elmondta, hogyPC-re, PS4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re is a The Last Campfire - méghozzá egy mobilos változat mellett -, mely egy egészen új utat képvisel számukra a műfaj tekintetében.Az alkotás egy felfedezős videojáték, melynek részeként kis hősünk oldalán folyamatos fejtörők várnak ránk a továbbjutás, illetve a történet felgöngyölítésének érdekében. Ne feledjétek tehát, még ma megjelenik!