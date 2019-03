Még ma megjelenik a Gwent: The Witcher Card Game első kiegészítője

A CD Projekt RED csapata bejelentette, hogy várhatóan még a mai napon megjelenik a Gwent: The Witcher Card Game legújabb kiegészítője, aminek részeként csatlakozik az alkotáshoz a Crimson Curse bővítmény minden tartalma.

Az újabb kalandokat és kártyákat kínáló expanzió PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is megérkezik, ha pedig kérnél egy kis ízelítőt a hangulatából, az alábbi kedvcsináló segítségével kaphatsz egy kis betekintőt, habár a, az újabb képességeket és mechanizmusokat csak a bővítmény letöltése után kóstolhatod meg magad.Friss információ még egyébiránt, hogy a CD Projekt RED mobilokra is elhozza végre a Gwent: The Witcher Card Game élményét, és bár időpontokról ebben az esetben nem beszélt, de az biztos, hogy Androidra és iOS-re is számíthatunk rá.

