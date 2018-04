Még ma megérkezik az új betanító mód a For Honor-hoz

A Ubisoft bejelentette, hogy várhatóan még a mai napon, egy ingyenes frissítéssel egy új betanító mód érkezik a For Honor -hoz annak érdekében, hogy a játékosok sokkal alaposabban fel tudjanak készülni a csatákra még a tényleges ütközetek előtt.

Az új mód a kezdők mellett a haladókra is gondol, így az Apprentice Trials és a Warriors Trials részeként, és még a csatamezőre lépés előtt kidolgozhatjuk saját taktikáinkat.Ha mindez nem lenne elég, a betanító mód kapott egy Training Library névre keresztelt újdonságot is, melyben videók és tippek segítségével válhatunk még jobbá a csatamezőn. A kérdéses új módot a Ubisoft az alábbi videón alaposabban is megmutatja nekünk, de ne feledjétek, várhatóan még ma megérkezik a For Honor -ba egy ingyenes frissítésként.

