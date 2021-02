Már nem kell sokáig várni arra, hogy végre PS5-ön is teljes pompájában élvezhessük a God of War élményét, a Sony Santa Monica stúdiója ugyanis bejelentette, hogy még a mai napon elérhetővé teszik a kapcsolódó frissítést.

A next-gen patch részeként lényegesen csinosabb megjelenés társaságában élvezhetjük Kratos első északi kalandját, így, azaz soha nem látott részletességgel tudjuk átadni magunkat a God of War élményének a platformon.Ha tehát van már PS5 a birtokunkban, és megvettük korábban PS4-re a God of War-t, semmi se tartson vissza minket attól, hogy a mai napon beszerezzük a frissítést, és az újgenerációs konzolon is felfedezzük a játékot.