Még legalább egy évig kap tartalmakat a Dead Cells

Dead Cells akció-roguelite ma új ingyenes frissítést kapott a "Break the Bank" címmel, folytatva a 2018 augusztusi megjelenés óta tartó, megjelenés utáni támogatást, viszont itt még távolról sem áll meg a dolog.

A Motion Twin meglehetősen nyíltan beszélt a frissítések üteméről és arról, hogy a fizetős DLC-k megvásárlása hogyan segíti a stúdiót. A legutóbbi frissítés kiadásának bejelentésében a fejlesztő röviden kitért a "jövőbeli tervekre". Megerősítette, hogy lesz még DLC és ingyenes frissítések legalább egy évig.Néhány tartalom is "nagyon, nagyon izgatottá" teszi a csapatot, de a további részletekre még várnunk kell. A Motion Twin egy új projektet is tervez, bár még eltarthat egy darabig, amíg hivatalosan is leleplezik.