Még júniusban megérkezik a zombi golf a Dead Rising 4-be

A Capcom bejelentette, hogy a Dead Rising 4 második nagyobb DLC csomagja, avagy a Super Ultra Dead Rising 4 Mini Golf várhatóan június 20-án jelenhet majd meg a népszerű zombis címhez PC-re és Xbox One-ra is.

A 10 dollárba kerülő bővítményben megtapasztalhatjuk, hogy milyen érzés a zombikkal golfozni - szó szerint -, ezáltal, amit akár 4 fős többjátékos módban is kiélvezhetünk majd.A bővítmény egyébiránt a 20 dolláros Season Pass részeként is elérhető, így aki korábban beruházott a szezonbérletre, annak június 20-án már csak töltenie kell az újdonságot, és indulhat is a golf.