A Ubisoft az aktuális pénzügyi jelentéshez kapcsolódva bejelentette, hogy még ebben a hónapban, egészen pontosan július 31-én elérhetővé teszik a rajongók számára a South Park: The Fractured But Whole következő letölthető tartalmát.

A Bring the Crunch címmel érkező bővítmény, amihez egy új hős, Mint-Berry Crunch is csatlakozik, sőt mi több, Final Girl név alatt egy friss karakterosztály szintén várható. South Park: The Fractured But Whole - Bring the Crunch várhatóan 12 dolláros árcédulával érkezik meg, de amennyiben korábban kifizettük a Season Pass-t, az összeg természetesen ezt a bővítményt is fedezi majd.