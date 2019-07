A Mimimi Productions és a THQ Nordic bejelentették, hogy már nem kell sokat várni arra, hogy a szerencsésebbek kipróbálhassák a Desperados III élményét, a legendás westernjátékhoz ugyanis még júliusban elrajtol a béta.

Méghozzá egy zárt béta, ami, és bár csak 500 játékos kerülhet be, de aggodalomra semmi ok, lesznek még tesztek, sőt bizonyára nyitott béták is, melyeken korlátok nélkül bárki részt vehet.Ha ennek ellenére is elszomorodtál volna a dolgon, akkor engedd meg, hogy felvidítsunk egy kicsikét, lévén a fejlesztők bemutattak egy friss trailert is a Desperados III -hoz, melynek megjelenését továbbra is az év végéig várjuk. A bétára ITT tudtok jelentkezni!

Nézd nagyban ezt a videót!