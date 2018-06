Még jobban testre szabhatjuk karakterünket a The Division 2-ben

A Ubisoft talált rá módot, hogy karakterünket még jobban személyre szabhassuk a statisztikák szempontjából, és ezt egy új rendszer behozatalával fogják lehetővé tenni a The Division 2 -ben.

A játékba bekerül egy úgynevezett Brand rendszer, melynek lényege, hogy cuccaink rendelkezni fognak egy bizonyos márkával, és. A Brand szettek azonban nem lesznek azonosak a már első részből is ismert Gear szettekkel, ami egyébként szintén visszatért a második részre.Tény, hogy ezzel még jobban kialakíthatjuk a játékstílusunkhoz megfelelő karaktert, ez a mechanika lényegében már a Diablo 3-ban is jelen volt, és ott is egy remek adalék volt a lootolás tekintetében. A The Division 2 2019. március 15-én jelenik meg PC, PlayStation 4 és Xbox One platformokra.