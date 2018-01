Olyan semmilyenre sikerült a Telltale Games legújabb Batman kalandjátéka, hogy teljesen meg is feledkeztünk arról, hogy a háttérben fut a második évad, de a készítők most emlékeztettek minket arra, hogy nemsokára megkapjuk hozzá a negyedik részt.













A Telltale közleményéből ugyanis megtudtuk, hogy a Batman: The Enemy Within következő epizódja What Ails You címmel január 23-án jelenhet majd meg, ezáltal kevesebb, mint két hét múlva folytatódhat a nagy kaland.Sajnos mozgóképet a készítők egyelőre még nem mutattak be a negyedik részről - bizonyára jövő héten erre is sor kerülhet majd - ellenben négy állóképet kaptunk, így ha kicsit belekóstolnál a történet folytatásába, itt a lehetőség: