Még januárban megjelenik a TOHU címre keresztelt klasszikus kalandjáték

Ritkán találkozni manapság olyan kalandjátékokkal PC-n és konzolon, melyek képesek visszarepíteni az embert a gyerekkorába, de a TOHU című alkotás a Fireart Games fejlesztésében valami hasonló élményt képes kínálni majd nekünk.

A The Irregular Corporation kiadásában érkező műre ráadásul nem is kell sokat várnunk, hiszen aPC-re, PS4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re is, a főszerepben egy különleges fantáziavilággal, melyben egy kislány oldalán az lesz a feladatunk, hogy visszaállítsuk a rendet, amit egy rejtélyes idegen alaposan felborított.Az alkotás nagyszerű történettel, különleges körítéssel, megannyi fejtörővel, csinos grafikával, Christopher Larkin (Hollow Knight) által komponált zenei anyaggal és garantáltan emlékezetes élményekkel kecsegtet majd nekünk. Ha nem hiszed el, íme egy videó hozzá:

Nézd nagyban ezt a videót!