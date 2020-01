Még január végén megjelenhet a The Coma 2: Vicious Sisters végleges változata PC-re

A Headup Games és a Devespresso Games bejelentették, hogy a PC-s tábornak már nem kell sokat várnia arra, hogy beszerezhessék maguknak a The Coma 2: Vicious Sisters -t, lévén az alkotás megjelenését január 28-ra tűzték ki.

Aki most hallana róla először, a The Coma 2: Vicious Sisters egy rendkívül hangulatos,, mely ízig-vérig ázsiai sajátosságokkal rendelkezik, ennek megfelelően betöltését követően garantáltan elszabadul majd az őrület. The Coma 2: Vicious Sisters egyébiránt már novembertől elérhető a Steamen korai hozzáférésben, az utolsó negyedévben pedig a platformon a tíz legjobb rajongói értékelésekkel büszkélkedő alkotása volt, szóval érdemes lehet odafigyelni rá.